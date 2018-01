S vil belønne asylansøgere for at droppe ankesager

Socialdemokratiet vil lave en ordning, så det bliver muligt over en begrænset tidsperiode at belønne særlige asylansøgere, der har fået afslag, hvis de i stedet for at anke rejser hjem.

Partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, forklarer, at ordningen skal kunne træde i kraft for asylansøgere fra særlige lande i en begrænset periode.

- Regeringen har ikke styr på, hvor mange afviste asylansøgere, der kan sendes hjem. Der er for mange, der har fået afslag, men som bliver ved at med at opholde sig i Danmark, siger han til Ritzau.

- Det tager alt for lang tid at få sendt folk hjem, og det er dyrt for det danske samfund.

- Så hvis vi lidt tidligere kunne få sagt ærligt til nogle af de her mennesker, at de alligevel ikke har nogen mulighed for at få asyl, så der er ingen grund til at anke det, men kan de få en lille check i baglommen, hvis de rejser hjem, så tror jeg, at det vil være i Danmarks interesse.

Radikale Venstre kritiserer, at forslaget vil opfordre asylansøgere til at "handle med deres retssikkerhed".

Modsat mener Venstre, at forslaget vil gøre Danmark til en magnet for asylansøgere.

Den kritik afviser Mattias Tesfaye.

- Vi skal ikke have en permanent ordning, der udskriver checks til alle asylansøgere, siger han.

- Det vil ikke blive en magnet mod Danmark. Det vil styrke hjemsendelse.