S vil afskaffe Bermudatrekant i sundhedsvæsenet med reform

Sådan lyder det fra sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S), efter at kommuner, regioner, læger og to fagforbund har sendt et opråb til regeringen for at understrege behovet for ny plan for sundhedsvæsenet.

En reform af sundhedsvæsenet står højt på dagsordenen, men regeringen er endnu ikke klar med et udspil.

- Vi er fuldstændig opmærksom på, at det er presserende. Der er en opgave, der skal løses, og den skal løses snart.

- Men vi er lige så opmærksom på, at den også skal løses rigtigt og godt, siger sundhedsordføreren fra regeringspartiet.

Han deler ønsket fra kommuner, regioner og læger om en ny aftale om opgavefordelingen på tværs af sektorer.

- Der er behov for et bedre samspil og koordination mellem regioner, kommuner og praktiserende læger.

- Der er for mange patienter, der oplever at falde ned mellem to stole og havne i en slags sundhedspolitisk Bermudatrekant, siger Rasmus Horn Langhoff.

Sygehusene har nedlagt mange sengepladser og udskriver patienterne tidligere.

Kommunerne skal sikre, at der tages hånd om patienterne og den opfølgende behandling.

Men ofte mangler der aftaler om, hvordan det skal ske, ligesom der ikke altid følger penge med.

Hvordan regeringen vil gribe udfordringen an, er ifølge sundhedsordføreren for tidligt at sige.

Men én ting står fast: Regionsrådene lever videre.

- Vi ønsker at bevare regionerne og ser dem som en vigtig del af at sikre et nært sundhedssystem sammen med kommunerne, siger S-ordføreren.

Den tidligere regering spillede ud med en sundhedsreform, der indebar en nedlæggelse af regionerne.

Men det bliver ikke et kardinalpunkt for Venstre i de kommende forhandlinger med regeringen.

- Der er ikke længere flertal for at nedlægge regionerne. Så vi går ikke ind i forhandlingslokalet med regeringen med et krav om at nedlægge regionsrådene, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Han mener, at det haster med at få løst udfordringerne på området og beskylder regeringen for nøl.

- Det glider opgaver fra sygehusene til kommunerne i en lind strøm. Det skal vi have fælles kvalitetsstandarder for.

- Det haster med at få lavet et mere forpligtende samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og sygehusene og få styrket patienternes rettigheder og vej gennem sundhedssystemet, siger Martin Geertsen.