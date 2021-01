S uafklaret om rigsret mod Støjberg: Vil drøfte det internt

Hverken Socialdemokratiet eller De Konservative er onsdag klar til at afgøre, om de ønsker at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Det siger partierne efter et møde, hvor to uvildige advokater har givet deres vurdering. Advokaterne vurderer, at der er en "rimelig formodning" om dom, hvis der rejses tiltale mod Støjberg.