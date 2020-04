S trods klager om Skrydstrup: Kan ikke lovgive på følelser

Folketinget debatterer tirsdag udbygningen af flyvestationen Skrydstrup, så den kan håndtere de nye F35-kampfly. Et stort stridsspørgsmål har været støjgener for lokale, hvor en kompensation til lokale er blevet en del af loven.

Ordningen blev angrebet af Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i Folketingssalen, hvor hun henviste til en mand, hvis hus ikke ligger tæt nok på til, at staten vil købe hans hus.

- Vi har i forsvarsudvalget haft en del foretrædender - blandt andet en mand i kørestol. Han havde aldrig følt sig så hæmmet, som han gør nu, hvor han er på den forkerte side af grænsen for kompensation.

- Han kan ikke refinansiere sit hus, og den eneste udvej er tvangsauktion. Hvorfor har man ikke lavet en model, hvor han kan få en individuel vurdering?, spurgte Pernille Vermund Socialdemokratiets forsvarsordfører, Bjarne Laustsen.

For at kompensere lokale for støjgener er lokalområdet blev opdelt i en rød zone, hvor borgere kan få 140.000 kroner skattefrit eller få eksproprieret deres hus. Og en gul zone, hvor borgere kan få 70.000 kroner skattefrit til støjisolering.

Samlet vil omkring 1600 borgere være berettiget til kompensation, og der er afsat 250 millioner kroner til formålet.

Slåskampen består i, hvor de lokales huse er placeret. Og det er der ikke noget at gøre ved, svarer Bjarne Laustsen Pernille Vermund.

- Vi kan ikke lave lovgivning efter følelser, eller hvad nogen har været udsat for. Vi bliver nødt til at have objektive kriterier. Og det er støj her.

- Der vil altid - lige meget hvilke streger vi slår - være nogen, der mener, at de er endte på den forkerte side, siger Bjarne Laustsen.

Pernille Vermund gentog, at Nye Borgerlige hellere så en kompensationsordning, hvor uvildige vurderinger afgjorde kompensationen.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) spejlede sit partis ordfører:

- Der har lettet og landet kamfly i Skrydstrup siden 1954. Så støj fra kampfly er ikke noget nyt i området.

- Der vil være borgere, der mener, at de skulle have haft mere i kompensation. Sådan vil det være, når man skal sætte grænser, sagde hun.

Hos Venstre siger Karsten Lauritzen, at man støtter loven om udbygning og kompensation, men gerne vil se på, om kompensationsordningen skal justeres.

- Vi vil dykke ned i høringssvar og er klar til at drøfte, om der er behov for forbedringer. Er der ikke det, så stemmer vi for. Er der, så skal vi kigge på det, siger Karsten Lauritzen.

Danmark valgte i 2016 det amerikanske F35-kampfly. I 2017 blev kontrakten på 27 nye fly til forventet 57 milliarder kroner frem til 2049 underskrevet.

Det forventes, at de første fly vil ankomme i 2023.

Der er fortsat et stort flertal for investeringen i Skrydstrup, der skal gøre flyvestationen klar til de nye fly.