S-top giver plads til uenigheder så længe der stemmes for partilinjen

Det får ingen konsekvenser for folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S), at han i en ny bog samt i et interview med Berlingske erklærer sig uenig i dele af Socialdemokratiets politik på udlændingeområdet.

- Vi har kun én udlændingepolitik, og der er fuldstændig bred opbakning til den, så den er der ikke rokket noget ved på nogen måde.

- Vi har at gøre med et gruppemedlem, som tidligere har givet udtryk for sine holdninger, og det er også dem, han giver udtryk for her.

- Men jeg bemærker også, at han giver udtryk for, at han har fuldstændig forståelse for, hvad der er partiets linje, siger Møller Mortensen.

Dermed beholder Daniel Toft Jakobsen sine ordførerskaber. Han er i dag handicap- og udviklingsordfører.

Daniel Toft Jakobsens bog hedder "At være demokrat er ikke at være bange - åndsfrihed under pres". Den er skrevet sammen med leder af Grundtvig-Akademiet Inger Ank og udkommer tirsdag.

Partitoppen har ellers tidligere straffet folketingsmedlemmer for at gå imod partiets politik på centrale områder. Som udlændingepolitik.

Man tog eksempelvis tidligere minister Mette Gjerskovs eneste ordførerskab fra hende i 2018, fordi hun stemte imod tildækningsforbuddet.

Også Daniel Toft Jakobsen sagde offentligt dengang, at han var imod tildækningsforbuddet, der også er kendt som burkaforbuddet. Han valgte dog alligevel at følge partilinjen og stemme for forslaget.

Og netop det er afgørende, mener Socialdemokratiets gruppeformand.

- Situationen her er, at der ikke er stemt imod partilinjen. Der er givet udtryk for en holdning, der er givet udtryk for tidligere, siger Møller Mortensen.

Han gentager, at ingen i den socialdemokratiske folketingsgruppe er gået imod partilinjen. Men gruppeformanden erkender dog også, at "man kan sagtens have for mange", der kan være imod partilinjen og mene noget andet om et bestemt emne.

- Men vi har faktisk ikke nogen, der går imod partiets linje, tilføjer Møller Mortensen.

Daniel Toft Jakobsen har siddet i Folketinget som fast medlem siden 2015. I 2012 og 2013 var han midlertidigt folketingsmedlem.