S tager først fat på asylreform i ministerkontorerne

Om så samtlige nordafrikanske lande melder ud, at de ikke er interesserede i at huse et dansk modtagecenter for asylansøgere, får det ikke Socialdemokratiet til at opgive planen om at etablere et sådant.

Det siger udenrigsordfører Nick Hækkerup, efter at både Marokko og Tunesien via deres ambassader har meddelt DR, at de ikke vil lægge jord til.