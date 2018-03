S-ordfører vil straffe brud på meldepligt hårdere end nu

Når udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård mindst 10.057 gange på to år har overtrådt deres melde- og opholdspligt, så er reglerne for slappe.

- Det er grotesk, at der er så mange, der har fået afslag på at være i Danmark, men alligevel får lov at blive her, selv om de bryder alle vilkår, der er stillet op, siger hun.

Retsordføreren mener, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) må stramme op over for de afviste asylansøgere, kriminelle udviste og udlændinge på tålt ophold, der helt bevidst overtræder reglerne.

- Vi har igennem lang tid bedt integrationsministeren om et møde, hvor vi kan få genåbnet forhandlingerne igen og diskutere, om vi skal tage andre metoder i brug, siger hun.

De omtalte udlændinge er ikke frihedsberøvede, men skal overnatte på centret og melde sig tre gange om ugen.

Gør de ikke det, risikerer afviste asylansøgere bøder eller mellem syv og ti dages fængsel.

Kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold kan få fængsel i op til tre måneder i grove gentagelsestilfælde.

De mange overtrædelser tyder dog ifølge Trine Bramsen på, at strafferammen er for mild. Hun så gerne andre og hårdere sanktionsmuligheder.

- Vi er åbne for, at man sænker grænsen for, hvornår det skal udløse en straf, og hvilke sanktioner man kan tage i brug, hvad enten det skal være fodlænke eller fængsel, siger hun.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, foreslår tirsdag, at man straffer gentagne overtrædelser med fængsel på ubestemt tid.

Det vil dog være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og derfor er Socialdemokratiet ikke klar til at gå lige så vidt.

- Vi ønsker at overholde alle konventioner. Men det må også kunne kombineres med, at vi laver en ordning, der sikrer, at vilkårene bliver overholdt, siger Trine Bramsen.