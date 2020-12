S-ordfører: For tidligt at tale om regionale nedlukninger

- Ja, det er for tidligt i dag at træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres nye restriktioner. Der går nogle dage, før man kan se effekt af de restriktioner, der er blevet indført.

Det er for tidligt at tale om kommunal eller regional nedlukning, selv om smittetallene i hovedstadsområdet er høje.

- Det er klart, at hvis vi står om nogle dage og ser, at smitten kommer ud af kontrol, eller det kan se sådan ud, så er det klart, at det er vigtigt, der bliver handlet, siger sundhedsordføreren.

Reaktionen kommer, efter at sundhedsordførere for Enhedslisten og De Konservative tirsdag morgen har talt for et strammere tag i kampen mod coronavirusset.

Der er den seneste uge registreret mellem 2000 og 3500 nye smittetilfælde om dagen, og især ved hovedstaden bliver mange bekræftet smittet.

I Københavns Kommune er der ud af hver 100.000 borgere 786, der er smittet, viser tal fra den seneste uge. Det svarer til, at 0,7 procent af indbyggerne i København, der er bekræftet smittet de seneste syv dage.

For at knække kurven mener Peder Hvelplund (EL), at storcentre regionalt eller kommunalt bør lukkes, og de mindste børn i skolerne skal sendes hjem.

Per Larsen (K) mener, at det skal sikres, at folk fra hovedstaden ikke rejser rundt i landet i forbindelse med juletrafikken.

Og der kan komme nye restriktioner på tale, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører. Der skal dog lige gå nogle dage først, hvor myndighederne vil holde øje med, om man kan se effekt af de senest indførte restriktioner.

- I givet fald er det noget, der vil ske på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er dem, vi alle sammen hele tiden må lytte til, siger Rasmus Horn Langhoff.

Han ønsker ikke at give sit bud på, hvad der bør være de næste restriktioner, såfremt det bliver nødvendigt at stramme reglerne.

- Smitten må ikke komme ud af kontrol. Det er helt afgørende, og det er afgørende, at man handler resolut, og at tiltagene kommer, før det er absolut nødvendigt.

- Jeg synes, at vi står med nogle effektive og gode redskaber med de seneste restriktioner til at tæmme virusset. Men det er klart, at hvis det eskalerer, kan vi være nødt til at lave yderligere tiltag, siger sundhedsordføreren.