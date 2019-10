S-ordfører: En fordel at læge er inde over psykologhjælp

Regeringen mener derimod, at der er en fordel i, at psykologhjælpen går igennem den praktiserende læge, siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

- Der er argumenter både for og imod, at lægen er inde over. Der kan være medicin, som psykologen ikke nødvendigvis har kendskab til, og der kan være fordele ved, at lægen har det fulde overblik, siger han.

I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne udvides ordningen om gratis psykologhjælp til unge til at omfatte også dem mellem 6 og 24 år.

Men Enhedslisten og SF mener, at hjælpen ikke længere skal være betinget af hverken lægehenvisning eller diagnoserne "lettere til moderat angst og depression" som i dag. De Radikale mener, at der stadig skal ske en form for visitering.

Regeringen vil gerne lytte til støttepartiernes argumenter, siger Rasmus Horn Langhoff.

- Alle gode input til, hvordan vi kan styrke indsatsen, tager vi positivt imod. Der er jo nogle kommende finanslovsforhandlinger, og vi må forhandle videre der, siger han.

I dag fungerer ordningen med gratis psykologhjælp således, at unge mellem 18 og 21 år med en henvisning fra egen læge med diagnosen "lettere til moderat angst eller depression" kan få gratis psykologhjælp.

Tal fra Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening viser, at der i den nuværende ordning er sket en stigning af unge, der benytter sig af psykologhjælp, efter at en egenbetaling på 40 procent blev fjernet.

Ordningen har i det første år kostet 9,6 millioner kroner mere end forudsat, skriver Jyllands-Posten.

Det skræmmer dog ikke umiddelbart Rasmus Horn Langhoff.

- Det sker jo tit, at når man går fra, at der brugerbetaling, til at det er gratis. Det kan være en god ting, for der er nogle, som gør brug af et tilbud, som de har haft brug for, men som de ikke har haft råd til, siger S-ordføreren.

Hos Danske Regioner bakker formand for psykiatriudvalget Sophie Hæstorp Andersen (S) "varmt op", men siger samtidig, at regionerne forventer at blive kompenseret for den ekstraudgift, der kan komme.

Det kan Rasmus Horn Langhoff dog ikke love.

- Det må vi tage i fremtidige forhandlinger, siger han.