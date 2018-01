S-ordfører: DF's udgangsforbud virker en smule vanvittigt

Dansk Folkepartis forslag om et udgangsforbud efter klokken 20 for unge under 18 år i landets ghettoer bliver ikke taget godt imod hos Socialdemokratiet.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) mener, at der er langt vigtigere ting at tage sig af end at holde de unge væk fra gaderne om aftenen.