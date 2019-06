S og R mangler at finde medlem til Folketingets ledelse

Desuden skal de udpege den øvrige ledelse, kaldet Folketingets Præsidium. Kun tre partier har på forhånd lagt sig fast på, hvem de peger på. Det kan skyldes forhandlingerne om at danne regering, hvilket kan få betydning for posterne.

Jobbet som formand indebærer blandt andet at sørge for, at lovarbejdet foregår i overensstemmelse med grundloven og reglerne generelt.

Derudover er det også en repræsentativ rolle, da formanden for eksempel tager imod mange officielle gæster fra ind- og udland.

Formanden vælges af et flertal for et år eller mindre af gangen til oktober, når et nyt folketingsår begynder. Desuden skal partierne udpege fire næstformænd, som kommer fra de fire største partier, der ikke har formandsposten.

Foreløbig er det kun SF og Dansk Folkeparti, der har lagt sig endeligt fast på, hvem der være næstformand. Der er tale om Trine Torp (SF) samt Pia Kjærsgaard (DF), der har siddet fire år som formand.

Venstre laver en midlertidig genudpegning af Kristian Pihl Lorentzen, da folketingsgruppen først skal konstituere sig.

Dermed udestår de to måske mest interessante partier, da der spekuleres i, at posten som formand indgår i forhandlingerne om at danne regering.

På Christiansborg spekuleres der i, at den politiske schweizerkniv og veteran Henrik Dam Kristensen (S) er et godt bud som ny formand.

Den 62-årige smedesøn fra Vorbasse i Sønderjylland er i dag første næstformand i Folketingets Præsidium og bredt respekteret i Folketinget som en erfaren, omgængelig og kompromissøgende politiker.

- Jeg har ingen kommentarer til det, skriver Henrik Dam Kristensen i en sms.

Han har erfaring som minister for en række forskellige ministerier, og derfor kan det også være, at han bliver hevet med på ministerholdet.

En anden mulighed er, at Socialdemokratiet afstår formandsposten til De Radikale som led i en aftale om at danne en ny regering efter folketingsvalget 5. juni.

Det kunne i givet fald åbne for en anden veteran, nemlig den 75-årige Marianne Jelved.

Enhedslisten og Liberal Alliance træder fredag ud af præsidiet til fordel for SF og De Radikale, der begge fik et godt valg.