S og DF vil indhegne danske ulve

- Danmark er entydigt for lille til et rovdyr som ulven. Vi vil ikke acceptere, at et rovdyr skaber så stor frygt og utryghed for mange mennesker især i det vestlige og sydlige Jylland.

- Vi foreslår, at man får indfanget de vilde ulve og sørger for, at de bliver indhegnet. Det kan foregå i reservater i Tyskland eller måske i Danmark, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til avisen.

Dansk Folkeparti og Konservative har foreslået, at ulvene skal skydes. Det er imidlertid ikke lovligt, da ulven er fredet og dermed under beskyttelse i hele EU.

Der findes allerede i dag en mulighed for at aflive såkaldte problemulve, som udgør en særlig trussel.

- Når jeg ser formuleringerne om problemulve, er det meget tydeligt, at de regler ikke fungerer. De bidrager ikke til at skabe tryghed for de forældre, der er bange for at lade deres børn lege i skoven.

- Med vores forslag slipper vi for at skyde og dræbe et truet dyr, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han har ikke en plan for, hvordan ulvene skal fanges ind, eller hvad man gør, når nye ulve krydser grænsen.

- Det kan jeg ikke bevæge mig dybere ned i nu. Men det er et dyr, som trods alt kun findes i et begrænset omfang i den danske natur, så jeg er overbevist om, at vi sammen med eksperter kan finde en måde at få indfanget dem på, siger ordføreren.

Han kender godt eksperternes udsagn om, at ulve ikke udgør en reel fare, men han mener, det er nødvendigt at tage folks bekymring alvorligt og at beskytte husdyr.

Dansk Folkeparti støtter ideen om at få ulvene bag hegn enten her eller i udlandet:

- Det er en god idé, og den støtter vi. Jeg ved, at man i Frankrig gerne vil have flere ulve, og vi har nogle, de må få, siger dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) til avisen Danmark.

Christian Rabjerg Madsen vil nu opfordre miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger om ulvene.