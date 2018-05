S og DF: Regeringens finansiering af energiudspil holder ikke

I stedet vil de to største partier bruge pengene på velfærd, og dermed mangler der ifølge partierne 7,7 milliarder kroner, som regeringen skal ud at finde.

- Det er regeringens held, at vi sørger for at gennemføre en politik, der er lidt mere i tråd med danskernes ønsker, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

- Deres energiudspil er ikke clearet med Dansk Folkeparti, inden de lægger det frem, og så må regeringen leve med, at vi gør, hvad vi kan for at gennemføre vores politik.

Partierne peger ikke på, hvor pengene så skal komme fra.

Regeringen lagde i slutningen af april op til, at afgiften på el og elvarme gradvist skulle sænkes.

Allerede på dagen for præsentationen var Socialdemokratiet ude med kritik af regeringens udspil. Besparelserne på el var skjulte skattelettelser, lød kritikken.

Kristian Thulesen Dahl uddyber, at han ikke ved, hvordan regeringen vil reagere på partiernes fælles udmelding.

- De kender Dansk Folkeparti som et parti, der går ind med den her holdning, når vi går ind til forhandlingerne. Så de kan ikke være ubekendt med, at det også gælder for et energiudspil.

- Vi må se, om det i modsætning til det i efteråret kan bære frem til noget denne gang, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

Ifølge partierne selv er der i udspillet samlet afsat 4,3 milliarder kroner fra PSO-aftalen, som blev indgået i november 2016.

Der tages 7,7 milliarder kroner fra det økonomiske råderum ifølge partierne.

Regeringens energiudspil lød på i alt 15 milliarder kroner.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om beregningerne.