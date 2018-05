S og DF: Øget krav til lediges mobilitet holder ikke

Det bliver dog ikke med Socialdemokratiet eller Dansk Folkepartis stemmer, at et udspil med øget krav til de lediges geografiske mobilitet vedtages.

I et nyt udspil lægger regeringen op til, at ledige i højere grad skal flytte sig rundt i landet efter et job - uanset transporttiden.

Folkene bag forslaget har ikke tænkt sig om, mener beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

- Det er tydeligt, at de ikke har nogen fornemmelse for, at for eksempel i Jylland, hvor jeg kommer fra, skal vi være heldige, hvis der går en bus en gang i timen, siger Bøgsted.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, mener, at udspillet "er skudt forbi skiven".

Det, der er brug for i Danmark, er nemlig flere faglærte - ikke mere mobile ufaglærte.

- Hvis man er ufaglært i det her land, får man ikke arbejde, fordi man kører længere.

- Men hvis man sørger for, at den ufaglærte får en faglig uddannelse, så kunne det være, at de kunne få et arbejde i nærområdet, siger han.

Det samlede udspil vil koste 100 millioner kroner i år og 50-60 millioner kroner i årene fremover.

Pengene tages dog fra initiativet uddannelsesløft, som er med til at give ufaglærte danskere en uddannelse, påpeger Jensen.

- Det er fuldstændig forfejlet, for skal vi have de her mennesker i arbejde, så skal de have en faglært uddannelse.

- Det er ikke kun mig, der siger det, det er hele landet, virksomhederne og regeringen, siger han.

- Men de vil åbenbart hellere have udenlandsk arbejdskraft frem for at gøre noget for almindelige danskere.

I dag er der en grænse på op til fire timer med offentlig transport om dagen. Den vil regeringen sløjfe.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er der i udspillet lagt op, at der skal tages hensyn til den lediges familiesituation.