S og DF: Bandefolk skal skærmes helt fra skytteforeninger

Ifølge Berlingske har Rigspolitiet oplevet, at flere og flere kriminelle helt legalt opsøger skytteforeninger for at træne skydeevnerne.

Reglerne på området bliver ændret i forbindelse med den nye bandepakke 1. juli. Men ifølge de to partier er der stadig et smuthul, som kan misbruges.

I bandepakken er det blevet besluttet, at man kan skyde i alt fem gange i den enkelte forening uden en såkaldt godkendelse fra politiet. Herefter kan man søge videre til den næste forening og starte igen.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at skytteforeningerne bliver udnyttet. Vi har gjort lidt i bandepakken, men der er noget, der tyder på, at det alligevel ikke er nok, siger retsordfører Morten Bødskov fra Socialdemokratiet.

- Derfor synes jeg, at vi skal gå videre og give alle, der står i politiets banderegister, karantæne fra at møde op i en skytteforening.

Kollegaen Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti stemmer i og kalder det for "uholdbart".

- Der er et hul her, og det skal lukkes. Det er et glimrende forslag, for det kan ikke passe, at de her dybt kriminelle mennesker på helt legal vis kan få skydetræning. Det skal vi have bremset, siger retsordføreren.

Resultatet af rockerne og bandefolkenes træning er, at skudepisoder på gader kan blive endnu farligere, vurderer Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet til Berlingske.

Andre dele af bandepakken trådte allerede i kraft 1. januar 2018, så dele af Rigspolitiets målinger stammer fra, før dele af bandepakken blev effektueret.

De dele omfatter skytteforeningernes regler for udlevering og tilbagelevering af våben og om tilstrækkeligt opsyn med personer, der har våben til disposition.

Ritzau arbejder på en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).