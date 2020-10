S-ledelse får nye klager over Frank Jensen inden møde

Socialdemokratiets ledelse i København har fået nye klager om krænkelser begået af overborgmester Frank Jensen.

Det skriver Jyllands-Posten, som har set dokumentation for klagerne.

Det sker, forud for at Frank Jensen søndag aften skal forklare sig over for sine partifæller i København i to sager om netop krænkende adfærd.

Avisen kunne lørdag fortælle om episoder i 2012 og 2017, hvor borgmesteren skulle have udsat kvinder for grænseoverskridende adfærd.

Efter det indkaldte Frank Jensen til hastemøde søndag klokken 18.30 for at forklare sig i de to sager.

Men nu er der altså kommet flere anklager mod overborgmesteren. De strækker sig helt fra slutningen af 1990'erne og frem til 2019.

Det fortæller Cecilie Sværke Priess, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, i København, til Jyllands-Posten.

- Jeg er bekendt med i alt otte sager, hvor jeg ved, at de syv har besluttet at kontakte advokaten (der undersøger sexisme i Socialdemokratiet, red.), og jeg ved, at nogle af dem allerede har kontakten advokaten i dag, siger hun.

Der er både tale om gamle og nye anklager.

Flere ønsker at være anonyme. De har dog nu overbragt dem til partiledelsen i København.

Allerede lørdag udtrykte DSU-formanden mistillid til den københavnske overborgmester. Den gentager hun nu over for mediet.

Jyllands-Posten kender identiteten på kvinderne i sagen fra 2019, som de har forelagt Frank Jensen. Han afviser, at episoden har fundet sted.

I en kort kommentar undskylder han dog:

- Jeg er frygtelig ked af de kvinder, jeg har krænket gennem mine 30 år i politik, siger han til mediet.

En af dem, der lørdag stod frem i Jyllands-Posten, er Maria Gudme, som i dag er folkevalgt til regionsrådet i Hovedstaden for Socialdemokratiet.

I 2012 var hun 23 år, og på et værtshus sammen med en række andre socialdemokrater endte hun med at sidde ved siden af Frank Jensen.

Her lagde han sin hånd på hendes lår, og derefter førte han den længere op ad hendes lår op under hendes kjole, beskriver hun.

Frank Jensen er også tidligere blevet beskyldt for krænkende adfærd. Det skete i 2004 og 2011 ved to julefrokoster.