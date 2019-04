S klar med EU-plan: Drop selskaber i skattely

Partiet vil have lavet nye EU-udbudsregler, der betyder, at det offentlige skal kunne sige nej tak til virksomheder, der helt eller delvist ejes eller kontrolleres fra skattely, når de for eksempel skal købe nye barnevogne til børnehaverne, eller når Forsvaret skal købe nyt isenkram.

Forslaget bliver præsenteret senere fredag på et pressemøde, hvor Socialdemokratiet vil fremlægge en plan for, hvad partiet vil med EU de kommende fem år.

- Det er vigtigt, at den skat, der skal betales, også bliver betalt, og at virksomheder ikke kan gemme sig i skattely. Derfor foreslår vi, at kommunen eller regionen skal kunne stille krav til, at der ikke er placeret penge i skattely hos den virksomhed, der byder ind på et udbud, siger partiformand Mette Frederiksen (S) til DR.

Der er ikke første gang, at dilemmaet om, hvem der skal kunne byde ind på offentlige kontrakter, er blevet rejst.

Blandt andet har Københavns Kommune underskrevet et charter, der lover, at København skal være en såkaldt "skattelyfri kommune".

Ligeledes kom Enhedslisten med et forslag i Folketinget i november sidste år, der ville kunne gøre det muligt for staten, regionerne og kommunerne at fravælge en virksomhed ved offentlige udbud, hvis den virksomhed anvender skattely.

Forslaget fik kun opbakning fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det forklarer Socialdemokratiet med, at det er et anliggende, der kræver et fælles fodfæste i EU.

- Jeg mener, at kampen mod skattely og skattespekulation er et godt eksempel på, hvorfor vi har behov for EU. Det at flytte penge i skattely er ofte noget, der foregår på tværs af landegrænser, og derfor har vi behov for et forstærket europæisk samarbejde, siger Mette Frederiksen til DR.