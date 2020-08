Statsminister Mette Frederiksen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ventes inden for de næste uger at fremlægge regeringens udspil til en ret til tidlig pension. Det bliver startskuddet til efterårets svære forhandlinger om Socialdemokratiets centrale valgløfte. (Arkivfoto)

Artiklen: S har nu to muligheder for forlig om pension

S har nu to muligheder for forlig om pension

I hvert fald har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) overraskende fået mulighed for at indfri Socialdemokratiets centrale valgløfte på pensionsområdet med både Dansk Folkeparti og De Konservative.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her