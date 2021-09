S har brugt over 600.000 kroner på Mette F.s facebookprofil

Socialdemokratiet har siden 15. april 2019 brugt knap 640.000 kroner på at promovere statsminister Mette Frederiksens opslag på Facebook. Det skriver B.T.

Når man promoverer opslag på Facebook, kommer det ud til flere mennesker. Det fletter sig ind i de opslag, som andre brugere ser i deres nyhedsfeed.

Man vælger selv, hvilken målgruppe det skal promoveres blandt. Det kan for eksempel være dem, der på mediet er venner med folk, som følger personen.

Mange af pengene blev ifølge B.T. brugt, da der var valg til Folketinget i 2019. I august blev der dog brugt mellem 25.000 og 30.000 kroner på at promovere en video.

Statsministeren sagde i juni, at techgiganterne og de sociale medier skal tage ansvar. Blandt andet for den samtale, der foregår på medierne. Tonen gør, at nogle fravælger at deltage i debatterne på de sociale medier.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, mener godt, man kan bruge Facebook og samtidig mene, der skal stilles øgede krav.

- Folk, der mener, at der skal strammes op på reguleringen af bankerne for at bekæmpe hvidvask, har jo også en bankkonto eller et lån i banken, siger han til B.T. for at understrege pointen.

Beløbet gør Mette Frederiksen til den partileder, hvis profil på det sociale medier der i perioden er brugt flest penge på at promovere opslag fra.

Nummer to er lederen af De Konservative, Søren Pape Poulsen. Her er brugt cirka 380.000 kroner i perioden, skriver B.T.