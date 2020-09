S-gruppeformand: Regeringen vil ikke forbyde religiøs omskæring

- Vi går ikke ind for et forbud, siger Flemming Møller Mortensen.

Han er ikke en del af regeringen, men udlægger altså nu teksten med S-brillerne på. Og som bekendt er det en ren socialdemokratisk regering, der sidder ved magten.

SF, Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har ifølge TV2 tidligere meldt ud, at de er for et forbud. Socialdemokratiet og Venstre har tøvet med et svar, men nu er holdningen altså kendt hos S.

Tilbage i 2008 var den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, for et forbud. Som partiets daværende socialordfører udtalte hun ifølge Berlingske:

- Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det.

- Vi har diskuteret omskæring af kvinder, men jeg mener også, omskæring af drenge skal forbydes.

Flemming Møller Mortensen tilføjer til TV2, at Socialdemokratiet er imod religiøs omskæring af drengebørn, men at indførslen af et forbud ikke er den rette vej at gå.

Han frygter, at omskærelser trods et forbud fortsat vil finde sted, men blot i det skjulte uden kontrol af en læge.

Flere af folkekirkens biskopper advarer mod et forbud. Det står klart, efter at Kristeligt Dagblad har kontaktet alle ti biskopper for at høre deres holdning til emnet, der af flere beskrives som en kriminalisering af jødedommen, og som har været debatteret heftigt den seneste tid.

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har på Twitter i øvrigt givet sin holdning til kende:

- Modig og nødvendig udmelding fra landets biskopper i dag: Vi skal ikke lave verdens første og eneste forbud mod rituel omskæring af drenge!

- I 77 året efter oktober '43 skal vi ikke sende danske jøder på flugt igen. Det kommer jeg aldrig til at stemme for, skriver Venstres eksformand.

Emnet har skabt splid i DF's folketingsgruppe. Her meddelte partiets mangeårige profil Marie Krarup onsdag, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Årsagen: DF har trods Krarups "protester" besluttet sig for at støtte et forbud.

Mette Frederiksen har torsdag deltaget i Dansk Erhvervs Årsdag. Hun ønskede ikke at stille op til interview efter at have holdt en tale til arrangementet.