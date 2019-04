S-formand vil kun danne regering med stram udlændingepolitik

Det er udelukket, at Socialdemokratiet efter næste folketingsvalg kommer til at danne en regering, der laver lempelser i udlændingepolitikken.

- I dag er der et bredt flertal af Folketingets partier, den nuværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der står bag en stram udlændingepolitik, siger hun.

- Jeg er helt sikker på, at det flertal er intakt efter valget, jeg tror måske oven i købet, at det vil være et styrket flertal, siger hun.

De Radikale, som ventes at blive parlamentarisk grundlag for en mulig socialdemokratisk regering efter valget, har ellers netop stillet lempelser i udlændingepolitikken som et krav for at kunne bakke op om en regering, uanset om den fører rød eller blå politik.

Mette Frederiksen lægger pres på De Radikale ved at henvise til, at Danmark kan blive kastet ud i kaos efter valget, hvis partiet vælger hverken at bakke op om en rød eller blå regering.

- Ønsker man fra De Radikales side en situation som i Sverige, Italien og Tyskland, hvor der ikke kan dannes en regering?

- For jeg kommer ikke til, og det vil jeg gerne slå fast igen, at danne en regering, der lemper på udlændingepolitikken. Det har vi gjort meget klart, det er derfor, at vi går efter at danne en socialdemokratisk mindretalsregering.

- Så enten vil det betyde parlamentarisk uro, så der ikke kan dannes en regering selv ved et nyt flertal. Eller også betyder det, at en stemme på De Radikale bliver en stemme på Lars Løkke Rasmussen, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Så du undlader hellere at danne en regering med et flertal, der har ultimative krav til udlændingepolitikken, for eksempel som De Radikale?

- Ja, det gør jeg, fordi jeg er af den klare overbevisning, at vi bliver nødt til at få strammet op på udlændingeområdet. Ellers kan det her samfund ikke komme til at fungere i fremtiden, siger hun.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte sidste år sammen med VLAK-regeringen for paradigmeskiftet, der betød markante stramninger i udlændingepolitikken.

Socialdemokratiet var dog imod at nedsætte integrationsydelsen, som har skiftet navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen.

Alligevel endte Folketingets største parti med at stemme for den samlede pakke af stramninger.

Socialdemokratiet vil nedsætte en ydelseskommission, hvis partiet vinder regeringsmagten.

Den skal senest 12 måneder efter valget komme med bud på, hvordan ydelserne skal være i fremtiden.

Selv om Mette Frederiksen afviser, at Socialdemokratiet vil sætte ydelserne op, varsler hun, at der måske kan komme øget tilskud til husleje.

- Vi går til valg på at nedsætte en ydelseskommission, som kan finde en bedre balance mellem ydelser og de afsavn, som nogle børn lider i dag, siger hun.