S-folketingskandidat fortsætter trods mistillid i sin kreds

Det bekræfter han over for Ritzau.

Simon Simonsen (S) fortsætter sin valgkamp for at komme i Folketinget. Det står klart, efter at en ekstraordinær generalforsamling, hvor hans kandidatur skulle til afstemning, er blevet aflyst.

- Det er jeg rigtig glad for, og jeg vil fortsætte med at kaste mig ud i valgkampen og arbejde for, at vi får et godt valg, siger Simon Simonsen.

Han mener, at der har været tale om en "overreaktion" fra bestyrelsens side.

For en uges tid siden udtrykte et flertal i kredsen for Indre By og Christianshavn, hvor Simonsen stiller op, mistillid til ham.

Det skulle udmøntes i en ekstraordinær generalforsamling, hvor kredsens medlemmer skulle tage stilling til hans kandidatur.

Simon Simonsen kom i modvind for kritiske udtalelser om sin partifælle Joy Mogensen (S), der er borgmester i Roskilde.

Hun er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Det valg har han kritiseret i skarpe vendinger.

Et flertal i bestyrelsen mener fortsat ikke, at Simonsen er den rette repræsentant for kredsens medlemmer og partiet i Folketinget.

Men efter der er blevet udskrevet folketingsvalg, anser bestyrelsen det ikke som muligt at nå tidsfrister og deadlines for anmeldelse af nye kandidater. Det er medvirkende til, at generalforsamlingen er aflyst.

- Selvfølgelig påvirker det en, når gode kammerater har en anden holdning til en, end de plejer at have. Men jeg er politiker, og jeg vil gerne holde fast i, at man skal have plads til at have holdninger og debattere.

- Og min kamp handler jo om, at der er plads til at have en demokratisk dialog i Socialdemokratiet, siger Simon Simonsen.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra kredsformand Carlo Søndergaard.