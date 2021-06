S får laveste opbakning i 15 måneder i Voxmeter-måling

28,4 procent af de adspurgte svarer, at de ville sætte deres kryds ved regeringspartiet, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Der er en statistisk usikkerhed på 2,8 procentpoint for partiet i mandagens måling fra Voxmeter.

Det er den laveste tilslutning, som Socialdemokratiet har fået i en Voxmeter-måling siden 22. marts sidste år.

Det var, halvanden uge efter at statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede en omfattende nedlukning af samfundet på grund af corona.

I den efterfølgende tid eksploderede vælgeropbakningen til Socialdemokratiet, som allerede en måneds tid efter nedlukningen havde en vælgeropbakning på omkring 35 procent.

Det er ikke mere end tre måneder siden, at Socialdemokratiet blev målt til at have tillid fra omkring 34 procent af vælgerne hos Voxmeter.

Siden har regeringen været i modvind i flere sager.

Regeringen måtte for nylig skrinlægge planer om at etablere et udrejsecenter på Langeland for afviste kriminelle asylansøgere, da et flertal i Folketinget var imod placeringen.

Ligeledes måtte regeringen mod sit eget ønske acceptere at hjemtage børn og mødre med dansk statsborgerskab fra fangelejre i Syrien. Mødrene var rejst til Syrien og havde opholdt sig hos Islamisk Stats kalifat.

Mette Frederiksen måtte også beklage, at syv kvinder trådte frem i Berlingske med beretninger om, at de har følt sig krænket af en ansat i Socialdemokratiet, som nu har forladt sin stilling.

Ved det seneste valg 5. juni 2019 fik Socialdemokratiet 25,9 procent af stemmerne, men partiet har altså generelt ligget meget højt i målingerne under coronakrisen.

Hos oppositionspartierne ligger Venstre og De Konservative fortsat meget tæt med henholdsvis 14,6 og 13,8 procent i vælgeropbakning i mandagens måling.

For anden uge i træk har Voxmeter målt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til at være lige store, da begge partier får 6,7 procent af stemmerne.

Også i disse tilfælde er det en del af ligningen, at der er en statistisk usikkerhed.

I mandagens måling får rød blok 96 mandater, mens partierne i blå blok står til 79 mandater. Det er den samme mandatfordeling som ved valget i juni 2019.

Det hører med, at der for begge blokke er en statistisk usikkerhed på 3,1 procentpoint.

Voxmeter-målingen er foretaget i perioden 14. juni til 20. juni blandt 1022 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.