S er positivt indstillet overfor regional genåbning

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, siger til TV2, at regeringen nu er positivt indstillet overfor et forslag om regionale genåbninger.

- Vi har sagt, at det var for tidligt at kigge på (en regional genåbning, red.), men generelt vil jeg sige, at det kan være en god metode til at lave en forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet, hvor man kan åbne op de steder, hvor det vil være sikkert at gøre det.

- Jeg kan ikke stå og love noget, fordi den britiske variant ligger og lurer, men det er og kan være et godt redskab til at lave en forsigtig genåbning.

Han mener, at det vil være interessant at få set på beregninger for, hvordan en regional genåbning kunne foregå.

Han henviser til, at fremgangsmåden bør bygge på råd fra den faglige referencegruppe. Den mødes torsdag aften.

Flere politikere har udtrykt ønske om at lempe restriktioner de steder, hvor smitten er lav.

- Forretningerne styrtbløder og kigger ind i konkurs. Derfor er det væsentligt, at de får mulighed for at komme i gang igen der, hvor smitten er lav, sagde Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative, mandag.

Samme holdning har Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, der mener, at smitteforskellene gør, at "vi bliver nødt til at diskutere" regionale indsatser.

Også en række borgmestre efterlyser mere lokale genåbninger.

Statens Serum Institut (SSI) regner på forskellige muligheder for genåbning, hvor flere vaccinationer også medregnes.

Men mutationen B117 har ændret de forskellige scenarier for genåbninger, siger SSI-direktør Henrik Ullum til TV2.

- Når vi åbner mere, så løber smitten meget stærkt, særligt i de store sektorer i samfundet. Og det gælder også, selvom man målretter lokalt, hvor der er lav smitte i øjeblikket.

Ikke desto mindre bliver der også regnet på lokale genåbninger, lyder det.

Der er 12 kommuner, som ligger under myndighedernes bekymringsgrænse. Det er Læsø, Bornholm, Ærø, Samsø, Lemvig, Tønder, Viborg, Nordfyns, Halsnæs, Haderslev, Aabenraa og Skive.