Flere S-borgmestre ønsker at komme af med den håndtryks-lov, som blev vedtaget under VLAK-regeringen med Inger Støjberg (V) som udlændinge- og integrationsminister. (Arkivfoto)

S-borgmestre ønsker at minister skrotter håndtryks-lov

Op til Socialdemokratiets kongres i weekenden lægger flere S-borgmestre nu afstand til den stærkt omdiskuterede håndtryks-lov, som trådte i kraft i år.

Med loven er det blevet gjort lovpligtigt, at personer, der ansøger om dansk statsborgerskab, skal give hånd til en borgmester eller embedsmand ved en grundlovsceremoni.

Men det bør ifølge S-borgmestrene droppes, skriver DR. Derfor appellerer de til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), om at han og regeringen skrotter loven.

En af dem, som ønsker loven fjernet, er borgmester på Lolland Holger Schou Rasmussen (S). Han kalder loven for "symbolpolitik" og "et skråplan".

- Det er meget udansk, og jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Det er ikke åbenhed og frisind. Den lov skal droppes, for den handler jo bare om at ramme nogle kulturelle minoriteter, som ønsker et dansk statsborgerskab.

- Det næste bliver vel, at jeg som borgmester skal danse vals eller polka med de nye statsborgere, så de dermed kan vise, at det kan de også finde ud af, siger Holger Schou Rasmussen til DR.

Også borgmesteren i Thisted, Ulla Vestergaard (S), er kritisk over for loven.

Hun mener, at det er udansk at tvinge folk til at give håndtryk, og at det er fjollet at skulle bruge tid på sådan en lov.

- Det at få statsborgerskabet er jo faktisk en stor dag for nye danske statsborgere, og det skal ikke overskygges af et håndtryk.

- Jeg håber virkelig, at ministeren lige overvejer en ekstra gang, om det ikke er for udansk, at man skal give håndtryk for at være værdig som dansk statsborger, siger Ulla Vestergaard til DR.

Efter at Mattias Tesfaye er tiltrådt som udlændinge- og integrationsminister, har han ikke taget endelig stilling til, om han og regeringen vil beholde loven eller fjerne den.

Han har tidligere udtalt, at han først gerne vil overvære flere ceremonier med håndtryk for bedre at kunne vurdere, om ceremonierne fungerer i praksis.

Håndtryks-loven blev vedtaget af den tidligere VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet afviste i den forbindelse at stemme om lovforslaget.

Begrundelsen var, at det var naturligt at give hånd, og at man derfor ikke behøvede at lovgive om det.