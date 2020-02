S-borgmester om udligning: Minister lytter ikke på kritik

Han var onsdag til møde hos indenrigsminister Astrid Krag (S) for at tale sin sag. Mødet har ikke formildet borgmesteren, hvis kommune står til at skulle aflevere 29 millioner kroner, hvis regeringens udspil bliver vedtaget.

- Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet mere tilfreds. Der var ikke den store lydhørhed over for mine argumenter, siger borgmesteren, der beskriver sig selv som "et godt stykke oppe i det røde felt" og fortsætter:

- Jeg har været med til mange udligningsreformer. Og jeg synes nok, at dette her er det værste, jeg overhovedet har været med til. Så jeg er oppe i det røde felt, ikke mindst fordi jeg kan se, at der er kommuner der skal modtage penge, der i forvejen ikke bruger dem, de får, siger Carsten Rasmussen.

Indenrigsminister Astrid Krag og statsminister Mette Frederiksen har trods kritikken fra egne og andres borgmestre fastholdt, at reformudspillet er godt, fornuftigt og mere retfærdigt. Men har udtrykt forståelse for borgmestres frustration over at skulle aflevere mere eller ikke få det, de havde håbet.

- Sådan er det jo, når man diskutere udligning. Der er selvfølgeligt nogle kommuner, der er ærgerlige over at skulle bidrage mere, sagde Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag

Det har Carsten Rasmussen ikke meget til over for.

- Jeg bliver skuffet, når jeg bliver beskyldt for at være "ærgerlig". Det har ikke noget med at være ærgerlig at gøre.

- Det drejer sig om, om den service vi frem over kan give, er ret og rimeligt. Hvorfor skal børnene i Lejre Kommune have en dårligere skolegang en andre kommuner?

- Kan borgerne få den basale service, de har behov for? Det vil blive presset til det yderste med det, regeringen foreslår.