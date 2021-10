Tanja Larsson (S), der her ses under Folketingets åbningsdebat i 2019, har trukket sig som boligordfører for sit parti. Det sker, efter at Ekstra Bladet har bragt flere afsløringer om hendes boligforhold. (Arkivfoto)

S-boligordfører trækker sig efter rod med boligsituation

En speget sag om rod med egne boligforhold har torsdag ført til, at Tanja Larsson har trukket sig fra posten som Socialdemokratiets boligordfører.

Ekstra Bladet erfarer, at Tanja Larsson siden efteråret 2019 har haft råderet over en af de folketingslejligheder, som medlemmer af Folketinget kan bo i gratis, og som ligger i nærheden af Christiansborg.

Lejligheden har hun ifølge Ekstra Bladet søgt om og fået stillet til rådighed på trods af, at hun samtidig har haft en andelsbolig i Københavns nordvestkvarter nogle kilometer længere væk fra Christiansborg.

- Jeg må konstatere, at jeg ikke har fået ryddet op i min boligsituation på trods af, at jeg i sommer satte min andelsbolig til salg via andelsboligforeningen med henblik på at sælge snarest muligt.

- Det er uacceptabelt, og derfor har jeg meddelt min gruppeformand, at jeg trækker mig som boligordfører, siger Tanja Larsson til Ekstra Bladet.

En række kilder har over for mediet bekræftet, at hun fortsat har den gratis folketingslejlighed centralt i København, og at hun jævnligt bruger den.

- Jeg tager meddelelsen fra Tanja Larsson om, at hun trækker sig som boligordfører til efterretning. Den nye boligordfører er fra dags dato Rasmus Stoklund, siger gruppeformand Leif Lahn Jensen (S).

Folketinget råder over 90 lejligheder i København, som Folketinget stiller til rådighed for medlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland.

Såfremt Folketinget stadig har ledige lejligheder til rådighed, når medlemmer med fast bopæl uden for Sjælland har taget deres del, kan andre medlemmer af tinget søge om at få en lejlighed stillet gratis til rådighed for et år ad gangen.

Tanja Larsson blev i efteråret 2019 medlem af Folketinget, da Henrik Sass Larsen (S) forlod politik.

Tidligere i år kunne Ekstra Bladet fortælle, at Tanja Larsson siden 2016 havde fremlejet sin andelslejlighed i København, hvilket var i strid med både kommunens bopælspligt og vedtægterne i andelsforeningen, hvor hun selv var bestyrelsesmedlem.

Samme år var hun flyttet ned til sine forældre i Faxe Kommune, hvilket skete i forbindelse med, at hun stillede op til kommunalvalget i 2017.

Hun blev valgt ind i byrådet i Faxe Kommune, men trådte ud af byrådet i september 2019, da hun afløste Henrik Sass Larsen i Folketinget.