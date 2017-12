S anklager regeringen for ideologisk udlicitering af S-tog

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er på vej til at indgå en aftale om at gøre S-togene i hovedstadsområdet førerløse og sende driften af dem i udbud.

- Vi synes, det er en farlig vej at gå. Vi har ikke noget imod metrodrift på S-togene, siger han.

- Men det er ganske klart, at det, der driver regeringen, er ikke et spørgsmål om rationale. Men tværtimod et ønske om at udlicitere. Det skulle regeringen stå ved.

Spørgsmål: Skal det forstås sådan, at aftalen i sig selv godt kan være rationel. Men at I er bange for, at det bliver en del af en større tendens?

- Det er ganske tydeligt, at regeringen har nogle klare hensigter med at udlicitere mere. Det skal man vist ikke være chefanalytiker for at se.

- Det er ret tydeligt, at Ole Birk Olesen (transportminister fra LA, red.) ikke er bange for at udlicitere. Det er jo fair nok, at han har den ideologiske tilgang.

- Vi har bare haft et andet bud. Det, som Henrik Sass Larsen (socialdemokratisk gruppeformand, red.) formulerede, nemlig at vi skal prioritere at sikre driften af jernbane i Danmark.

- Det gør vi bedst ved at lægge DSB og Banedanmark sammen.

Henrik Sass Larsen præsenterede i et interview med Jyllands-Posten i september Socialdemokratiets plan for DSB. Både tog og skinner skal tilbage på statens hænder, lød det.

- Det her er en stor principiel og ideologisk melding, sagde Sass til Jyllands-Posten.

- Vi må sikre, at DSB ikke bliver plukket fuldstændig fra hinanden. Der skal være en intakt forretning, og det skal være en velfungerende forretning. Derfor skal man ikke opdele markedet og tage de gode dele ud, sagde Sass.

Socialdemokratiet er også imod, at aftalen, ifølge Benny Engelbrecht, skal være med til at finansiere en aftale om afgiftsnedsættelser og skattelettelser til blandt andet aktionærer, som regeringen, DF og R indgik i november.

Cirka 400 millioner årligt af de samlede omkostninger på 2,2 milliarder til den skattepakke skal komme fra "effektiviseringer af DSB".