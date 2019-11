S afviser støttepartier: Gemmer penge til pensionsplaner

Socialdemokratiet afviser blankt Enhedslisten og De Radikales ønsker om at bruge 1,5 milliarder kroner fra en ekstra skat på banker til noget som helst andet end en tidligere pension for nogle grupper på arbejdsmarkedet.

Det fortæller den socialdemokratiske finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, lørdag.

Socialdemokratiet har fremlagt en idé om, at nogle grupper bør kunne forlade arbejdsmarkedet tidligere, hvis deres arbejde er fysisk hårdt. Det er ikke defineret præcist, hvilke grupper der er tale om.

Men partiet har peget på nye indtægter til staten for tre milliarder kroner, som skal bruges til forslaget.

I en artikel i Jyllands-Posten foreslår Enhedslisten og De Radikale allerede at bruge halvdelen af de penge - fra nye skatter på bankerne - på tiltag i finansloven.

Enhedslisten ønsker at finde andre indtægter til pensionsforslaget senere, mens De Radikale ikke mener, at forslaget om tidligere pension for nogle bør blive til noget.

Men Socialdemokratiet afviser alle ønsker om at bruge 1,5 milliarder kroner fra ekstra skat på bankerne til noget som helst andet end tidligere pension.

- Det er vi ikke lydhør for. Der har vi været meget klare over for de to partier, siger han.

- Vi holder fast i, at den finansielle sektor skal yde et større bidrag. Og det skal gå til at finansiere tilbagetrækning.

Ifølge Christian Rabjerg Madsen finder Socialdemokratiet de tre milliarder til tilbagetrækningen fra to kilder. Den ene halvdel kommer fra de ekstra skatter på bankerne.

Den anden kommer fra partiets ulighedsudspil. Her har partiet efter egne beregninger fundet nye indtægter for 2,8 milliarder kroner.

En del af de penge - 1,2 milliarder kroner - har partiet tænkt sig at bruge i næste års finanslov til andre tiltag. Resten skal gå til pensionsforslaget.