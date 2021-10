S: Venstre taler i paroler i stedet for at løse problemer

Venstre taler meget i overskrifter uden reelt at komme med nogen bud på, hvordan de ser en positiv samfundsudvikling.

I særdeleshed når det kommer til kritikken af regeringens ønske til en elevfordeling på gymnasier ud fra forældrenes indkomst, klinger Venstres ord hult, lyder det fra socialdemokraten.

Ifølge ham kritiserer Venstre regeringens forslag til en ny gymnasiefordeling, selv om partiet selv var med til at nedsætte den ekspertgruppe, Socialdemokratiets forslag ifølge Rabjerg udspringer af.

- Før valget var Venstre enig med S i, at de ikke kunne leve med, at der var gymnasier, hvor mere end 50 procent er af en anden etnisk herkomst end dansk, siger han.

- Det er, som om strategiske meldinger er vigtigere for Venstre end reelt at tage ansvar for, at vi får en gymnasieskole, hvor der er en ordentlig sammenhæng.

- Man er mere optaget af at tale om paroler end om at tage et ansvar.

I februar 2019 nedsatte den daværende regering - med Venstre i spidsen - en ekspertgruppe, der skulle give bud på, hvordan eleverne bedre kan fordeles. For at modvirke en koncentration af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

På Venstres landsmøde i weekenden har Jakob Ellemann-Jensen kritiseret regeringen for at føre en politik, der mindsker danskernes frihed.

Tidligere Venstre-formand Anders Fogh Rasmussen har på talerstolen nævnt gymnasiefordelingen som en frihedsberøvelse.

Spørgsmål: Har Fogh ikke ret i, at det per definition nedsætter den enkeltes frie valg, hvis ens forældres indkomst skal afgøre, hvor man må gå i skole?

- Det mener jeg bestemt ikke. Det her handler om at tage ansvar for en god gymnasieskole.

- Når Venstre taler om problemet, fremstiller de det, som at der er et frit valg i dag, siger han.

Han henviser til de eksisterende afstandsregler, der gør, at dem, der bor tættest på et gymnasium, bliver forfordelt frem for dem, der bor langt væk.