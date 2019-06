S: Uklart hvor nyt udrejsecenter skal være

Børnene i Sjælsmark Udrejsecenter skal ud af Sjælsmark og have et bedre liv. Det stod klart, efter de røde partier afsluttede deres regeringsforhandlinger sent tirsdag.

- Vi har ikke nogen konkret placering. Men vi holder fast i et udrejsecenter for familier, der har fået afslag på ophold.

- Det er ingen hemmelighed, at Sjælsmark ligger op af en øvelsesterræn, hvor der bliver skudt med krudt og kugler. Det er ikke det mest hensigtsmæssige, og derfor vi vil gerne undersøge muligheden for et andet center, siger integrations- og udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

Hos Red Barnet er man glade for, at børnene skal ud af Sjælsmark. Samtidig holder man et vågent øje med, hvordan et nyt udrejsecenter udformer sig.

- Der er ingen tvivl om, at det mest optimale vil være, hvis børnene kom helt ud af centeret og boede i noget, der minder om et almindelig børneliv.

- Vi er meget opmærksomme på, hvordan det center konkret bliver, og også om børnene kommer ud i almindelige folkeskoler, for det har de behov for, siger generalsekretær i Red Barnet Johanne Smith Nielsen.

I den nye regeringsaftale mellem SF, Enhedslisten og Radikale Venstre står der, at "det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark".

- De anbefaler blandt vuggestue til alle børnene, bedre klubtilbud, og at børnene ikke bliver brugt som tolke. Det er også vores politik i Socialdemokratiet, så det er vi glade for at være inspireret af, siger Mattias Tesfaye (S).

Tidligere har Institut for Menneskerettigheder kritiseret den afgående regeringspolitik på udlændingeområdet, da det var i strid med konventionerne. Her er man positive efter at have set den nye regeringsaftale.

- Vi er glade for, at man vil holde sig inden for de internationale konventioner, og at man, blandt andet på udlændingeområdet, vil arbejde med forhold, som vi har været kritiske over for.

- Vi ser frem til at have en god dialog også med den nye regering, siger Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder.