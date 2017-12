S: DF's vidtgående udlændingekrav er taktisk spil

- Det er mærkeligt at blande de ting sammen, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

- Jeg har hørt, hvad Kristian Thulesen Dahl (DF's formand, red.) har sagt: Nemlig at han synes, at regeringens plan indeholder nogle usympatiske skattelettelser. Og at DF vil prioritere den nære velfærd.

- Så vil det være meget mærkeligt, hvis man lader den nære velfærd i form af ældrepleje og børnepasning betale med skattelettelser alligevel for noget, som egentlig ikke er relevant i forhold til det.

Socialdemokratiet vil derfor ikke forholde sig til de konkrete forslag, som blandt andet handler om at sende flygtninge fra Syrien tilbage til hjemlandet, hvis flygtninge fra lejre i nærområderne begynder at vende hjem.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, forklarer sammenkædningen på den her måde:

DF benytter regeringens store ønske om at lette skatten som en rambuk til at få hul på en dagsorden, som DF oplever at have haft svært ved at komme igennem med,

- Vi synes slet ikke, at der er behov for skattelettelser. Vores vigtigste politiske projekt er at redde kongeriget. Det er hjerteblod for os, siger han.

Der bliver dog ikke tale om at gå på kompromis med partiets holdninger, understreger han. Dansk Folkeparti er og bliver imod topskattelettelser. Og det bliver ikke handlet af til gengæld for stramninger.

- Hvis vi skal lave en skatteaftale, skal vi kunne forsvare indholdet, siger Martin Henriksen.