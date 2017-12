S: DF burde have afvist skattelettelser i finanslov

Skatteordfører Jesper Petersen (S) indkalder til et hastesamråd for at få svar på, om fredagens finanslov øger uligheden, og hvordan det i så fald sker geografisk.

Dansk Folkeparti burde have afvist skattelettelserne i finansloven for næste år, for partiet sad med alle de gode kort på hånden ifølge Socialdemokratiet.

- De her nedsættelser af skatten øger uligheden og kommer til at øge den geografiske forskel mellem landsdele. Samtidig gør de, at der ikke er afsat de midler, der er behov for til velfærd de kommende år, siger han.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i det forgangne år nærmet sig hinanden på en række områder, men det afholder ikke ordføreren fra at kritisere DF.

Helt konkret tænker Jesper Petersen på skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt privattelefon, afskaffelse af udligningsskatten og boligjobordningen, der fremover skal gøres permanent.

Formålet med at fjerne udligningsskatten er, at det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension. Men Socialdemokratiet mener, at det i høj grad vil komme de rigeste pensionister til gode og dermed øge uligheden.

Med de tiltag er det ikke sikkert, at der er råd til at sørge for de flere børn og ældre, der ventes at komme i samfundet fremover, lyder argumentet.

Derfor indkaldes skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd, inden Folketinget ventes at stemme endeligt for finansloven formentlig inden nytår.

Spørgsmål: Vil I rulle skattelettelserne tilbage, hvis I kommer til magten?

- I første omgang må vi se, om de bliver til noget. Vi vil sørge for, at der er midler til at levere den kvalitet i velfærden, som vi synes, der skal være.

- Hvad det indebærer på skattepolitikken, vil vi melde ud inden et valg, når vi kender konsekvenserne af regeringens økonomiske politik, siger Jesper Petersen.

Spørgsmål: Regeringen lægger åbent frem, at den vil have skattelettelser, hvorfor skal I bore i det?

- Det er en vigtig politisk diskussion at have, særligt fordi nogle af partierne gør som om, at de bekymrer sig om fremtidens velfærd.

- Men hvis man gør det, forstår vi ikke, at man kan indgå denne finanslov. DF kunne have afvist de her forslag, for de sad med alle de gode kort i forhandlingerne, siger Jesper Petersen.