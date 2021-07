Rytmik i en sætning får hans pen til at løbe

Sætningen faldt en aften i et indslag i tv-avisen, og den fik forfatter Peter Mouritzen til at rykke frem på stolen.

Peter Mouritzen tyggede lidt på ordene. De lå godt i munden. Spillede godt rytmisk. Og vigtigst: De åbnede for at udforske, hvad der egentlig lå i bemærkningen.

Og det er meget klassisk for, hvordan Peter Mouritzen komponerer sine fortællinger.

For der er en historie i en god sætning, mener han.

Det var også tilfældet med succeshistorien "Dødningedukken". Her var det sætningen, "der sad en død pige i klassen", som inspirerede ham.

Og når Peter Mouritzen har en stærk sætning, giver resten ofte sig selv.

- Der kan ligge en helt historie i en enkelt sætning. Hvis det er en stærk sætning, er det nok til, at resten af historien blot er en fodnote til den.

- Så hvis det ligger godt på tungen og rent fortællemæssigt siger noget mere, så har jeg en historie, siger han.

Peter Mouritzen, der lørdag 24. juli fylder 75 år, havde en kringlet vej til forfatterskabet.

Hans store drøm var at blive skuespiller på Aalborg Teater, fordi han var blevet bidt af skuespillet efter at have medvirket i et teaterstykke i gymnasietiden.

Hans far var imod det. Han var ellers en flink mand. Men han var realistisk, fortæller Peter Mouritzen.

- Jeg havde dårligt ben på grund af børnelammelse, som jeg fik som toårig. Derfor gik jeg med skinne på benet. Og det var jo et handicap.

Skuespillerdrømmene strandede dog ikke med farens modvilje. Det skete først senere, da Mouritzen i smug havde gået til undervisning i skuespil.

Her måtte han krybe til korset og erkende over for sin lærer, at han havde problemer med benet.

Og det mente læreren også, ville være en forhindring i skuespilfaget.

Derfor lod Peter Mouritzen fornuften tale og tog en uddannelse som lærer, hvilket han nåede at arbejde som i en årrække, før han sprang ud som forfatter.

Han debuterede som digter i 1969 med digtsamlingen "Den fortryllede rose" på undergrundsforlaget Arena SUB-PUB.

I dag føler Mouritzen ikke, at han gik på kompromis med sine drømme.

- I skriverierne kan jeg få afløb for det kunstneriske. Jeg er blevet skrivende skuespiller. For jeg har haft noget i mig, der ville udtrykkes, siger han.

Peter Mouritzen har skrevet en del børnebøger. Men også bøger til voksne, digte, essay og noveller.

Det nyeste udkommer i forbindelse med hans fødselsdag. Det er en bog med 26 essay, der udkommer på hans eget forlag, Peters SUB-PUB.

Peter Mouritzen bor med sin kone i Vrå i Nordjylland. De har to børn og otte børnebørn.