Rystet bagland: Elbæk og co. bør overdrage mandater

Uffe Elbæk og de tre andre folketingsmedlemmer, som mandag forlod Alternativet for at blive løsgængere, bør have nok politisk pli til at overlade deres poster til suppleanter, mener dele af baglandet.

Efter at de fire har forladt partiet, står Torsten Gejl som eneste mand tilbage i Alternativet på Christiansborg efter flere uger med intern uro og personkonflikter.