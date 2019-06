Det var under en tv-debat mandag aften, at Mette Frederiksen sagde, at hun er parat til en prisstigning på cigaretter.

Rygere skal have flere penge med i kiosken

Prisen på cigaretter ser ud til at stige efter valget. Socialdemokratiet er klar til at sætte prisen op. En pakke bør mindst koste 60 kroner, siger professor.

Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen peger alle på, at det mest effektive redskab er at hæve afgiften, så prisen på en pakke med 20 stiger markant fra det nuværende niveau på omkring 40 kroner.

Eksperter har for længst slået alarm og efterlyst højere cigaretpriser. Politikerne må handle for at få flere til at slukke deres sidste smøg og for at forhindre, at unge mennesker tænder den første, lyder det.

