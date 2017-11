Russisk trussel: Dansk støtte på 860 millioner til to lande

Derfor har udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) godkendt et nyt naboskabsprogram til Ukraine og Georgien. Støtten er på 860 millioner kroner for perioden 2017-2021.

Det overordnede formål med et naboskabsprogram er at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa. I den forbindelse har Danmark siden 2004 ydet bistand til østeuropæiske nabolande.

- I både Ukraine og Georgien er truslen fra Rusland helt konkret og til at føle på. I Ukraine har Rusland forbrudt sig mod international lov og annekteret Krim og er tydeligt engageret i konflikten i Østukraine.

- Og i Georgien er en femtedel af landets territorium med russisk medvirken uden for regeringens kontrol. Så der er så absolut grund til, at de to lande frygter Rusland, siger Samuelsen.

- Vi ønsker at hjælpe Ukraine og Georgien med at udvikle sig til velfungerende demokratier og retsstater for på den måde at fremme stabilitet og opbygge modstandskraft i samfundene, siger han.

I januar besøgte Samuelsen Ukraine. Han var tæt ved frontlinjen i Mariupol. Det gjorde indtryk på ham.

- Helt konkret går vi jo blandt andet ind og arbejder med antikorruptionsindsatsen i Ukraine.

- Det er et centralt område i udviklingen af et velfungerende demokrati, hvor vi jo samtidig leder EU's indsats i landet. Og så vil vi hjælpe begge landes erhvervsliv med bedre at anvende frihandelsaftalerne med EU.

- Det er en af de bedste måder at få knyttet dem tættere til Europa, samtidig med at de selv bliver rigere og stærkere, siger Samuelsen.

De 860 millioner kroner kommer fra udviklingsbistanden. Pengene afsættes årligt på finansloven.