Russeren der kan fylde et rum

Der er et stykke vej endnu op til Gromykos 28 år i embedet, men Lavrov har dog været udenrigsminister siden 2004.

Så den 24. februar havde han haft ministerposten i 16 år.

Om han kan nå 28 år som Gromyko er et åbent spørgsmål - og måske op til præsident Vladimir Putin.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at 70 år er aldersgrænsen for udnævnelsen til poster i staten, og Lavrov fylder 70 den 21. marts.

Lavrov er ikke en traditionel politiker. Han har en baggrund som diplomat.

Sergej Viktorovitj Lavrov, født i Moskva af en russisk mor og en armensk far i 1950, læste som ung på Moskvas Statsinstitut for Internationale Forhold.

Her lærte han flere sprog. Han lærte om verden og Østblokkens syn på den, og efter den afsluttende eksamen i 1972 begyndte karrieren i det sovjetiske udenrigsministerium.

Han fortsatte i ministeriet efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

I 1994 blev han Ruslands FN-ambassadør, og i de næste ti år fik omverdenen for alvor indtryk af den høje og skarpe diplomat fra Moskva.

Sportsinteresseret og atletisk var han også, men ikke mere end at han som mange andre også havde laster.

I et portræt af Lavrov fortæller BBC, at han i 2003 i kraftige vendinger fordømte, at der blev indført rygeforbud i FN's hovedkvarter.

Han talte om brud på sine diplomatiske rettigheder.

- Han ledte altid efter en chance for at komme ud og få et hvæs, husker en af de gamle diplomater fra dengang.

Men Lavrov kunne mere end at pulse på gaden foran FN-bygningen.

Kilder i FN fortæller til BBC, at Lavrov med "sin maskuline skikkelse og sit robuste gode udseende" kunne overtage et lokale, når han trådte ind i det.

- Alle regnede ham for den mest magtfulde personlighed i Sikkerhedsrådet på det tidspunkt. Han tænkte hurtigt, havde en bred og præcis viden og var klar over, hvad der skete. Med sit ordforråd kunne han hurtigt dreje samtalen i debatten.

I 2004 blev han udnævnt til udenrigsminister af præsident Vladimir Putin, og her har han altså siddet lige siden.

Også mens Putin midlertidigt var premierminister i fire år, da Dmitrij Medvedev var præsident.

Lavrov regnes for at være mere diplomat end politiker.

Andre bestemmer mere over udenrigspolitikken - eller kursen - men han gennemfører den.

Rex Tillerson, USA's udenrigsminister i 2017, sagde ifølge nyhedsbureauet AFP engang:

- Man kan ikke danse tango med Lavrov, for han har ikke lov til at danse.