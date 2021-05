Russer dømt for spionage mod Aalborg-firma

Den nu dømte russiske statsborger arbejdede hos Aalborg-virksomheden SerEnergy A/S, da han blev anholdt i sommeren 2020. I en udtalelse fra den nordjyske teknologivirksomhed hed det efterfølgende, at man fandt det "chokerende", at en tidligere ansat var blevet tiltalt, at "at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage". (Arkivfoto).

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix