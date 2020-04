Ruslands ambassadør anklager USA for at true freden i Arktis

Han henviser til, at USA's ambassadør, Carla Sands, i torsdags begrundede en donation på 83 millioner kroner til Grønland med et ønske om at skærme grønlænderne fra "ondartet påvirkning og afpresning" fra Kina og Rusland.

- At dømme ud fra udtalelserne fra ambassadør C. Sands, forlader USA sig i stedet for dialog og samarbejde nu udelukkende på en konfrontatorisk politik i regionen i et håb om dermed at opnå herredømme i denne del af verden, skriver den russiske ambassadør til Politiken.

Udtalelserne er Ruslands hidtil skarpeste modangreb på USA's fremfærd i Arktis. Det mener seniorforsker Hans Mouritzen, som forsker i dansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Det udfordrer den danske udenrigspolitiske strategi om at sikre fortsat afspænding i Arktis.

- USA har kritiseret Ruslands ageren i Arktis i noget tid, men hidtil har det russiske svar været at tale konflikten ned, siger Mourtizen til Politiken.

- Det er første gang, russerne verbalt svarer igen i så højt et toneleje. Og selv om de russiske udtalelser egentlig ikke handler om Danmark, er det alligevel ubehageligt, når stormagterne står og skændes ind over hovedet på os.

I en kronik i Altinget sidste mandag advarede Carla Sands mod Ruslands "aggressive opførsel" og øgede militarisering af Arktis.

Men det er USA, som med sine beskyldninger og egenrådige fremfærd er med til at underminere årtiers fredelig udvikling og sameksistens i Arktis, mener Rusland.

Den russiske ambassadør skriver, at USA's opførsel "strider med indholdet og ånden i Ilulissat-erklæringen" fra 2008.

Med erklæringen indgik Rusland, USA, Canada, Norge og Danmark aftale om øget samarbejde i Arktis. Samtidig lovede landene at løse uenigheder på fredelig vis i overensstemmelse med internationale aftaler.

USA's ambassadør, Carla Sands, afviser kritikken som "kategorisk forkert". Hun tilføjer, at USA arbejder for et stabilt og sikkert Arktis fri for konflikt.