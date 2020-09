Rusland ser skævt til dansk militærfly på øvelse i Arktis

Det var ikke alene provokerende, da Danmark i sidste uge sendte et militærfly på øvelse inde over Barentshavet i en russisk zone nordøst for Norge.

- Sådanne øvelser tæt på den russiske grænse fremprovokerer en tvivl om, hvor reelt vores arktiske naboer mener det, når de siger, at de vil fastholde regionen som et lavspændingsområde, siger Barbin i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Det danske patruljefly deltog omkring 8. september i en flådeøvelse, hvor USA, Storbritannien og Norge sendte krigsskibe ind i Ruslands eksklusive økonomiske zone.

Danmark bidrog kun med det ubevæbnede fly.

Øvelsen fandt sted i et havområde ud for den del af kysten, hvor Rusland gemmer de fleste af sine atomvåben og strategisk vigtige ubåde.

Derfor var de allierede krigsskibe og fly helt oplagt en torn i øjet på det russiske militær.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forklarede efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn 10. september, at Danmark bidrog til øvelsen, fordi den handlede om at sikre "den frie navigation" i området.

Han understregede også, at øvelsen var uproblematisk, fordi den var "fuldkommen transparent".

Begge dele afviser Vladimir Barbin dog som nonsens.

- Disse flådeøvelser bliver afholdt under det falske påskud, at de opretholder den frie navigation, som aldrig har været i fare eller sat spørgsmålstegn ved i Barentshavet, siger han.

Barbin afviser også, at øvelsen var "transparent".

- Transparens forudsætter en forudgående varsling, levering af udtømmende informationer om flådeøvelsen samt tilstedeværelse af observatører fra interesserede stater. Intet af dette er sket.

Han hævder desuden, at de transpondere, der gør det muligt at lokalisere krigsskibe på øvelser, var slukkede under dele af øvelsen.

På Forsvarsakademiet er militæranalytiker Anders Puck Nielsen ekspert i flådeoperationer.

Og ligesom den russiske ambassadør afviser han blankt Jeppe Kofods udlægning af, at øvelsen handlede om at sikre, at skibe frit kan sejle i området.

- Det er et fjollet argument. Freedom of Navigation-operationer forudsætter jo, at den frie sejlads på en eller anden måde er udfordret, men det er jo på ingen måde sådan, at russerne har indikeret, at der var lukket oppe i Barentshavet.

Spørgsmål: Hvad handlede øvelsen så om?

- For mig at se handler det om militær afskrækkelse og stormagtspositionering, siger Anders Puck Nielsen.

Ritzau har igen spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod om, hvorfor Danmark bidrog til en øvelse, som Rusland kunne opfatte som provokerende og fjendtlig.

Ministeren har svaret i en e-mail:

- Som verdens femtestørste søfartsnation er det vigtigt, at vi fra dansk side værner om retten til fri sejlads. Øvelsen skete i overensstemmelse med internationale regler, og der var fuld transparens over for Rusland.

- Så jeg har svært ved at se, at Rusland skulle kunne opfatte øvelsen som provokerende eller fjendtlig.