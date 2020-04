Rundspørge: Statsjob i provinsen kunne godt besættes

Hele vejen rundt lyder det, at det har været muligt at rekruttere de nødvendige menige medarbejdere. Det skriver Jyllands-Posten.

51 af de udflyttede institutioner - og dermed langt størstedelen - har besvaret Jyllands-Postens rundspørge.

Nogle få er enten ikke færdige med flytteprocessen, eller alle medarbejdere er flyttet med.

44 har svaret "ja" til, at det har "været muligt at rekruttere de nødvendige menige medarbejdere efter udflytningen". Ingen har svaret "nej".

- Det har været forbavsende let at finde meget dygtige mennesker, siger Michael Karvø, økonomi- og kommunikationschef i Nota, nationalbiblioteket for folk med læsevanskeligheder.

Nota flyttede i oktober sidste år 55 årsværk fra Østerbro til Nakskov. Blot 13 af de daværende medarbejdere tog med.

Men selv om det er lykkedes at rekruttere, har det ikke alle steder været uden kompromiser.

- Hvis vi havde haft den normale pool at vælge imellem, havde sammensætningen måske været lidt anderledes, siger John Smidt, direktør for De Økonomiske Råd, hvis sekretariat er flyttet til Horsens.

Politisk har det været et mål, at man med udflytningen ville sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed. Enkelte institutioner oplyser, at dette mål ikke til fulde er opfyldt.

Eksempelvis svarer Etisk Råd, der har flyttet fire stillinger fra København til Kolding, lyder det, at der er sket et videnstab, som gør det sværere at overholde deadlines.