Rundspørge: Hver fjerde kvindelige byrådspolitiker har oplevet sexisme

Sexisme er et udbredt problem i byrådene rundt om i Danmark.

Det viser en rundspørge, som Radio4 har foretaget blandt de danske byrådsmedlemmer. Flere end hver fjerde af de kvindelige kommunalpolitikere, der har svaret, har oplevet sexisme i byrådet.

Langt de fleste af kvinderne har oplevet sexisme rettet mod sig selv. For eksempel at blive udsat for fysiske krænkelser, nedladende behandling eller stødende kommentarer på grund af deres køn.

En af de kvinder, der har oplevet sexisme i byrådet, er Sofie Janning, der er byrådsmedlem i Slagelse Kommune og gruppeformand for Socialdemokratiet i Slagelse.

- Den mest fysiske ting, jeg har oplevet, var til et udvalgsmøde for knap et år siden. Da vi skal i gang med mødet og står flere ved siden af hinanden, og jeg skal til at sætte mig ned, er der en af de andre, der klapper mig bagi, siger Sofie Janning til Radio4 Morgen.

Situationen chokerede Sofie Janning:

- Jeg tænkte, hvad fanden sker der her. Det kom så meget bag på mig. Jeg vendte mig om og sagde til ham: "Det der finder jeg mig ikke i, det kan du godt droppe", siger hun.

Halvdelen af de mere end 2.000 byrådsmedlemmer i Danmark har svaret på Radio4s rundspørge.

Direktør i Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe, mener, at der er nødt til at ske noget på området:

- Det er en gammel diskussion, men den har fået ny styrke nu, og det er så lejligheden til at få trukket en streg i sandet og få sagt, at sådan her kan det simpelthen ikke være fremover. Sådan kan vi ikke omgås.