Royal Run bliver udsat til efteråret grundet coronavirus

Motionsløbet Royal Run bliver udskudt til efteråret på grund af coronavirus.

Løbet skulle være afholdt 1. juni i fem byer i Danmark, men er udskudt til 6. september.

Det bekræfter kongehuset på sin hjemmeside og arrangøren, Bevæg dig for livet, i en pressemeddelelse.

Løbene skulle være afholdt i Sønderborg, Aalborg, Odense, København og på Bornholm. I de fire førstnævnte byer ville kongefamilien være repræsenteret.

Løbet skulle også været afholdt 28. maj i Nuuk i Grønland, men det er udskudt til 30. august.

Knap 80.000 havde indtil videre tilmeldt sig motionsløbene. Der er tre distancer til løbene på henholdsvis 1,6 kilometer, fem kilometer og ti kilometer.

Kronprinseparret og deres fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, skulle alle have deltaget i løbet 1. juni.

- Vi har i hele familien glædet os til at snøre løbeskoene til Royal Run.

- Men på grund af den aktuelle situation med coronavirus er vi desværre nødt til at udskyde årets løbefest til den 6. september i Danmark og den 30. august i Grønland, udtaler familien i en pressemeddelelse fra arrangørerne bag løbet.

- Vi vil gerne opfordre alle løbeglade - unge som ældre - til at bevare glæden og begejstringen for motion, følge myndighedernes anbefalinger og til at væbne sig med tålmodighed.

- Vi håber alle seks, at Royal Run kan blive et stort samlingspunkt efter sommerferien, og at alle indtil da passer på sig selv - og hinanden, lyder det fra kongefamilien.

Det er tredje udgave af Royal Run, som første gang blev afholdt i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50 års fødselsdag.

Sidste år måtte han dog droppe løbet grundet en diskusprolaps og nøjedes i stedet med at gå 1,6 kilometer i Aarhus.

Onsdag valgte arrangørerne af Copenhagen Marathon, der skulle være løbet af stablen 17. maj, at aflyse årets løb.