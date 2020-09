Rovmord på ældre mænd giver livstid til to venner

To venner idømmes tirsdag begge fængsel på livstid af Retten i Næstved i en sag om drabene på to ældre mænd på Sjælland sidste år.

De to mænd drog ud til henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev sidste år for at overfalde de to mænd, der begge boede alene, og for at få fat i deres værdier, har nævningetinget slået fast.

Røvertogterne endte i begge tilfælde med drab.

I Ruds Vedby mistede 68-årige Kiehn Georg Andersen livet som følge af massiv vold. Liget blev dumpet i en sø i en grusgrav ved Blæsinge.

Og i Vemmelev var offeret Poul Frank Jørgensen, der blev 80 år. Han var blandt andet blevet stukket i halsen.

Begge ofre lå inde med møntsamlinger, og i begge tilfælde blev der sat ild til ofrenes ejendomme.

Den ene af de dømte, 35-årige Stefan Lawaetz Danielsen fra landsbyen Sneslev syd for Ringsted, anker på stedet til frifindelse i Østre Landsret.

Den anden, 43-årige Søren Elo Pedersen fra Korsør, tager betænkningstid med hensyn til en eventuel anke.

Mændenes forbrydelser omfatter også et røveri i Kulerup ved Ringsted og et forsøg på røveri i Vejleby i Skibby. Dertil kommer overtrædelser af våbenlovgivningen.

Stefan Danielsen, der er uddannet datamatiker, og førtidspensionisten Søren Elo Pedersen var mere end blot venner. I perioder boede de sammen. Og i foråret 2019 var den ældre kommet i økonomiske problemer.

Sidstnævnte tilstod straks efter anholdelsen i juni sidste år begge drab. Hans detaljerede beretning om, hvad der var sket, forekommer selvoplevede, noterer nævningetinget tirsdag.

Senere nægtede han sig dog skyldig ligesom den 35-årige.

Imidlertid er beviserne tilstrækkelige, fastslår retten på baggrund af dna-analyser, fotos af trafik, chatbeskeder og andre omstændigheder.

Således blev Stefan Lawaetz Danielsens dna fundet på to kondompakker, som lå i indkørslen hos offeret i Ruds Vedby.

Danielsen, der er tidligere elitesvømmer, påtog sig i øvrigt at svømme ud i grusgravens sø med liget, fortalte Søren Elo Pedersen i sin oprindelige forklaring.

Søren Elo Pedersen, der i seks år har arbejdet som tatovør, har en bemærkelsesværdig tatovering i ansigtet, og næsen er forsynet med en ring.

I retsmødet sidder den skæggede mand og rokker frem og tilbage, mens han koncentrerer sig om at tegne med blyant på papiret foran sig.

I udtalelser fra læger tales der om hans aparte og bizarre fremtoning. Men der er uenighed i bedømmelsen af ham. Retslægerådet mener, at han har simuleret sindssyge og har derfor anbefalet en almindelig straf.

Derimod mente Retspsykiatrisk Klinik, at han i stedet skulle have en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling.