Roskilde Festival overvejer at styrke indsats mod voldtægt

Et snart succesfuldt overstået Roskilde Festival har i løbet af ugen fået ridser i lakken, da politiet har modtaget et rekordhøjt antal voldtægtsanmeldelser.

Talskvinde Christina Bilde forklarer, at festivalen lige nu gør, hvad den kan for at forhindre det. Men den er klar til at se på, om indsatsen kan styrkes.

- Vi kigger selvfølgelig hele tiden på vores indsats. En anmeldelse er én for meget. Der kan ligge mange ting bag det, og det er vigtigt, at vi kigger på det, siger hun.

Roskilde Festival lancerede i 2018 et kortspil, der skulle få de unge til at gå i dialog om seksuel chikane.

Det har festivalen brugt igen i år, men det har tidligere fået kritik for at være en for smal indsats.

- Man skal være meget opmærksom på, at kortspillet er én ting. Det er et ønske om at starte en dialog. Det er en meget vigtig samtale, fordi den på langt sigt kan ændre kulturen.

- Men det er ikke den eneste indsats. For at forebygge overgreb på pladsen har vi blandt andet safety-værter og politi på pladsen. Vi gør virkelig meget, siger Christina Bilde.

En af de anmeldelser om voldtægt, som politiet har modtaget i løbet af festivalens otte dage, kom natten til onsdag. En 18-årig pige fortalte, at hun var blevet udsat for en voldtægt i et telt.

Christina Bilde tror, at det høje tal kan hænge sammen med, at der er kommet en ny kultur i samfundet, hvor ofre tør råbe op.

- Jeg tror, at der er en tendens til, at kulturen har udviklet sig, så man faktisk siger fra. Hele debatten om samtykke har skubbet til, at man nu tør anmelde et overgreb, som man måske - desværre - før i tiden ikke havde turdet.