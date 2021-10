Roskilde Festival øremærker 5000 billetter til unge under 25

Ifølge festivalens programchef, Anders Wahrén, skal det give de ungdomsårgange, der har været særligt hårdt ramt af coronanedlukningen en ekstra chance for at komme på festival i 2022.

- Vi vil gerne forsøge at tage hensyn til de ungdomsårgange, der i 2020 og 2021 mistede muligheden for at tage på Roskilde Festival for første gang.

- Det er vigtigt, vi bliver ved med at være en festival, der er rundet af ungdomskultur og ungdomsoprør. Det må vi ikke sætte over styr på grund af en pandemi, siger han.

Efter to års aflysninger på grund af corona er planlægningen til festivalen 2022 i fuld gang. Denne gang blandt andet med det særlige fokus på unge under 25 år.

Ifølge festivalen debuterer 80 procent af Roskilde Festivals deltagere, når de er under 25 år.

Programchefen peger på, at alle har været ramt af coronanedlukning, men at særligt de unge er gået glip af en masse oplevelser.

- Vi er alle gået glip af fællesskaberne og nysgerrighed, som er på en festival. Det er fantastisk, at vi kan være sammen igen i de helt store fællesskaber og få nye kunstneriske inputs.

- Det er særligt vigtigt for de unge, fordi det er et overgangsritual at være på festival. Det danner individerne. Særlig de første år er enormt overvældende, siger Anders Wahrén.

De øremærkede unge-billetter sættes til salg 30. november.

Foruden de øremærkede billetter sætter festivalen 5000 refunderede partoutbilletter til salg torsdag i denne uge. Dermed kommer deltagerantallet for sommerens festival op på 85.000.

Ifølge Anders Wahrén forventer de, at billetterne vil blive revet væk. Derfor er der allerede fra tirsdag mulighed for at skrive sig på en venteliste.

Når festivalen vender tilbage til dyrskuepladsen i Roskilde til sommer, bliver det den 50. gang festivalen løber af stablen. Og det skal ifølge arrangørerne ikke gå ubemærket hen.

Tirsdag er 23 navne, der skal spille på festivalen blevet offentliggjort

- Det skal fejres med et brag, siger programchefen.

- Jeg er glad for at vi har en som Dua Lipa højt på listen. Vi ved, at hun kan samle og skabe en kæmpe fest. Det samme gælder Jada, som skulle have åbnet Orange scene i 2020. Hun får i stedet et natteshow, hvor hun kan skabe en stor fest.

Andre offentliggjorte navne tirsdag er blandt andet Tyler, The Creator og St. Vincent. Danish String Quartet & Dreamers, Black Pumas og HAIM.

Roskilde Festival 2022 afvikles fra lørdag 25. juni til lørdag 2. jul. 2022.