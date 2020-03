Roskilde Festival melder udsolgt på rekordtid

Dermed er 80.000 billetter til at deltage på hele festivalen blevet solgt. Hidtil var festivalens rekord for hurtigste salg i 1996. Her var der udsolgt fra 29. april.

Roskilde Festival har i 2020 50-årsjubilæum navne som Taylor Swift, Thomas Helmig og Kendrick Lamar på plakaten.

- Det er fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt til Roskilde Festival - og endda rekordhurtigt forud for nummer 50, siger talskvinde for festivalen Christina Bilde i en pressemeddelelse.

- 80.000 deltagere har valgt den fulde oplevelse med musik, kunst, aktivisme og fællesskab gennem otte dage til, og det betyder, at vi efter al forventning kan donere et millionbeløb til gode formål efter festivalen.

Det er stadig muligt at købe billetter til de enkelte dage. Festivalen skriver, at den også forventer at få udsolgt her, men at det er ikke sket endnu.

En billet til hele festivalen koster 2250 kroner, mens en billet til en enkelt dag koster 1100 kroner.

Samtidig med at billetterne til det fulde program er udsolgt, advarer Roskilde Festival om, at der kan ske svindel med salg af billetterne, når de sælges fra uofficielle kanaler såsom Viagogo.

- Hvis billetter sjæles eller mistes, kan billetnumre gøres ugyldige. På denne måde kan svindlere forsøge at sælge billetter, som i virkeligheden er ugyldige, skriver Roskilde Festival.

Årets festival holdes fra 27. juni til 4. juli.