Roskilde Festival med nyt musikarrangement

Arrangørerne bag, Foreningen Roskilde Festival, har nemlig valgt at stable et alternativt musikarrangement på benene, som er tilpasset tiden.

Projektet går under navnet "Summer Days". Det vil folde sig ud over otte forskellige dage i slutningen af juni og i starten af juli, fortæller festivalens programchef, Anders Wahrén.

- Det bliver daglige arrangementer, hvor folk kan få lov til at drømme sig væk, siger Wahrén.

Det bliver 24.-27. juni og 1.-4. juli. Man kan ikke som vanligt købe partoutbillet til alle arrangementer.

Deltagerne inddeles i sektioner á 200 mennesker i dagene i juni, mens det fra juli i stedet hedder 500 mennesker per sektion.

Det skyldes, at restriktionerne lempes 1. juli.

Der bliver heller ikke teltplads, hvor deltagerne kan få lov til at overnatte.

Arbejdet med "Summer Days" gik allerede i gang i marts, fortæller han.

- Vi kunne ikke leve med endnu en sommer, hvor der ikke skulle ske noget, siger Anders Wahrén.

Han erkender, at det har været som at arbejde i mørke, fordi arrangørerne hele tiden har måttet tilpasse rammerne, i forhold til det der er blevet meldt ud fra regeringen.

Anders Wahrén er desuden ikke bekymret for, at folk kommer til at stimle sammen uden for arrangementets indhegning, som man for eksempel så det uden for Brøndby Stadion for en uge siden, da klubbens fans fejrede det danske mesterskab.

- Jeg tror, der er en væsentlig forskel i, at der er tale om en fanbase til fodboldklubben, som kulminerer med et mesterskab.

- Selv om savnet til Roskilde Festival også kan være stort, så tror jeg, det er mere fragmenteret.

Derfor er det heller ikke noget, som festivalen aktivt har taget højde for, kan komme til at ske.

I alt vil 27 forskellige musiknavne indtage scenen i løbet af de otte dage.

- De otte forskellige dage afspejler tilsammen den genrebredde, som man også normalt finder på Roskilde Festivals plakat.

- Næste år håber vi og tror på, at vi kommer til at vende tilbage til Roskilde Festival, som det typisk tager sig ud.

Det er Roskilde Festivals mindste scene, Gloria, som kommer til at blive benyttet under arrangementet.

Det bliver desuden et krav at have et gyldigt coronapas for at få adgang til musikarrangementet.