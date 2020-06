Roskilde Festival er klar med de første 32 navne til 2021

Af de 32 navne, der tirsdag er blevet offentliggjort for næste års program, var 30 også på plakaten ved dette års aflyste festival.

Selv om der på grund af coronakrisen er mere end et år til, at Roskilde Festival igen kan blive afholdt, så løfter festivalen tirsdag sløret for en del af musikprogrammet for 2021.

Blandt andet får deltagere på Roskilde Festival 2021 alligevel fornøjelsen af den amerikanske rapper Tyler, The Creator og den britiske FKA Twigs.

De navne, der overføres til næste års festival, er alle nogen, som ifølge festivalen også vil være relevante om et år.

Det fortæller Anders Wahrén, der er programchef for Roskilde Festival.

- Det er en lidt speciel situation for os, at vi næste år skal dække to års musikudvikling på en enkelt festival, siger han.

- Vi overfører de musikere, som vi ved kommer til at have nye udgivelser, nye projekter, eller som har nogle særlige shows, som de ikke har fået lov at præsentere i år, som de i stedet må tage med til næste år.

Også eksempelvis R&B-ikonerne TLC og The Whitest Boy Alive med norske Erlend Øye i front overgår til næste års festival.

Men Roskilde Festival har ingen ambitioner om at overføre hele programmet fra 2020 til næste år, understreger Anders Wahrén.

Tirsdag præsenteres således også to nye navne til programmet for 2021. Det gælder black-metal-bandet Mayhem og den elektroniske musiker Floating Points.

Og der vil løbende komme flere nye navne til programmet.

- Også i 2021 vil vi fokusere på den nye, spændende musik, hvor der sker noget nyt, siger programchefen.

- Lige nu er der både en pandemi og et nødvendigt opgør med racisme på dagsordenen. Historisk set bliver de store dagsordener også bearbejdet i kunsten, og derfor holder vi selvfølgelig en del af programmet åbent for at bringe nye, relevante navne i spil.